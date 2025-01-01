Fotokvant SB-150PF-G октобокс с сотами 150 см и креплением для системы Profoto

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (4150-61) – профессиональный октобокс диаметром 150 см для получения равномерного и мягкого света. Наличие сот в комплекте помогут реализовать различные световые решения. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик округлой формы. Байонетное крепление Profoto.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов