Fotokvant SB-150PF-G октобокс с сотами 150 см и креплением для системы Profoto

Артикул: NVF-2747

Fotokvant (4150-61) – профессиональный октобокс диаметром 150 см для получения равномерного и мягкого света. Наличие сот в комплекте помогут реализовать различные световые решения. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик округлой формы. Байонетное крепление Profoto.