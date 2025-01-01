images
Fotokvant SB-150PF-G октобокс с сотами 150 см и креплением для системы Profoto

Fotokvant SB-150PF-G октобокс с сотами 150 см и креплением для системы Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-2747

Fotokvant (4150-61) – профессиональный октобокс диаметром 150 см для получения равномерного и мягкого света. Наличие сот в комплекте помогут реализовать различные световые решения. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик округлой формы. Байонетное крепление Profoto.

Описание

Fotokvant SB-150PF-G октобокс с сотами 150 см и креплением для системы Profoto

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера