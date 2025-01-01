Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см с крепление для Profoto

Арт. NVF-9624

Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.

Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.

