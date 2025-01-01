images
Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см с крепление для Profoto

Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см с крепление для Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-2754

Fotokvant (4100150-6) – профессиональный софтбокс размером 100х150 см для получения равномерного и мягкого света. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Байонетное крепление Profoto.

Описание

Внутреннее отражающее покрытие изготовлено из жаропрочного, устойчивого к высокой температуре и выгоранию материала. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Арт. NVF-8956
Falcon Eyes CFR-32G HL отражатель круглый 82 см с ручками цвет золотой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи

Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

-15 %1 290 ₽
1 090 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090HE софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6090HE софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6090HE софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel
Арт. NVF-9248
Fotokvant SB-6090HE софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.

Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

3 660 ₽
В корзину
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Арт. NVF-9624
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.

Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.

7 220 ₽
В корзину
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Арт. DAN-2455
Fotokvant RFBG-1-PF фоновый рефлектор с адаптером Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.

Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.

8 660 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-PF10 соты 10 градусов для Profoto
Арт. DAN-2458
Fotokvant GRID-PF10 соты 10 градусов для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Соты Fotokvant GRID-PF10, угол 10 градусов для Profoto.

Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 10 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.

5 200 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-PF20 соты 20 градусов для Profoto
Арт. DAN-2459
Fotokvant GRID-PF20 соты 20 градусов для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Соты Fotokvant GRID-PF20, угол 20 градусов для Profoto.

Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 20 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.

5 120 ₽
В корзину
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Арт. DAN-3351
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. 

3 070 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Аббас
Аббас
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера