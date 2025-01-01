Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см с крепление для Profoto

Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (4100150-6) – профессиональный софтбокс размером 100х150 см для получения равномерного и мягкого света. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная. Байонетное крепление Profoto.
Внутреннее отражающее покрытие изготовлено из жаропрочного, устойчивого к высокой температуре и выгоранию материала. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes CFR-32G HL – круглый односторонний отражатель.
Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см.
Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.
Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.
Соты Fotokvant GRID-PF10, угол 10 градусов для Profoto.
Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 10 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.
Соты Fotokvant GRID-PF20, угол 20 градусов для Profoto.
Сотовый фильтр с байонетом для Profoto и углом рассеивания света 20 градусов. С его помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока и обеспечить направленный, узкий круг света для контролируемого акцентирования.
Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока.
Работай с цветом без бликов
Wansen