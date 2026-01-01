Falcon Eyes FastBox OB90 HC октобокс быстроскладной с сотами

Описание

Быстроскладной октобокс диаметром 90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе.

FastBox обеспечивает мягкое и рассеянное освещение, что позволяет избежать резких теней и создать естественные переходы света. Съемный передний и внутренний диффузоры обеспечивают различный уровень рассеивания и уменьшают количество горячих точек.

Октобокс OB90 HC имеет восемь граней, которые создают симметричное световое пятно. Круглая форма источника света формирует округлые блики, которые выглядят естественно и эстетично, придавая глазам модели выразительность.