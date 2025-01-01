images
Bowens BW-1540 Lumiair Octobank 140 октобокс

Bowens BW-1540 Lumiair Octobank 140 октобокс

Bowens
Артикул: DAN-0187

Bowens BW-1540 Lumiair Octobank 140 – октобокс с габаритами 140х140х50 см. Это новая модель в линейке октобоксов производителя Bowens, которые были созданы для того, чтобы с большей тщательностью контролировать цветовую температуру отраженного света. Натяженность материалов гарантирует абсолютный контроль над направлением света. Все софтбоксы данной линейки имеют дополнительную защиту для блокировки утечки света по периметру. Предназначен для создания мягкого и направленного светового потока.

Описание

Bowens BW-1540 Lumiair Octobank 140 октобокс

Комплектация

  • Октобокс – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель – 1 шт.
  • Адаптер для установки на приборы Bowens
  • Чехол

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера