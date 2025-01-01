Артикул: DAN-0187

Bowens BW-1540 Lumiair Octobank 140 – октобокс с габаритами 140х140х50 см. Это новая модель в линейке октобоксов производителя Bowens, которые были созданы для того, чтобы с большей тщательностью контролировать цветовую температуру отраженного света. Натяженность материалов гарантирует абсолютный контроль над направлением света. Все софтбоксы данной линейки имеют дополнительную защиту для блокировки утечки света по периметру. Предназначен для создания мягкого и направленного светового потока.