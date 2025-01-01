images
Bowens BW-1530 Lumiair Octobank 90 октобокс

Bowens BW-1530 Lumiair Octobank 90 октобокс

Bowens
Артикул: DAN-0188

Bowens BW-1530 Lumiair Octobank 90 октобокс – октобокс с габаритами 90х90х40 см. Это новая модель в линейке октобоксов производителя Bowens, которые были созданы для того, чтобы с большей тщательностью контролировать цветовую температуру отраженного света. Натяженность материалов гарантирует абсолютный контроль над направлением света. Все софтбоксы данной линейки имеют дополнительную защиту для блокировки утечки света по периметру. Предназначен для создания мягкого и направленного светового потока.

Описание

Bowens BW-1530 Lumiair Octobank 90 октобокс

Комплектация

  • Октобокс – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель – 1 шт.
  • Адаптер для установки на приборы Bowens.
  • Чехол.

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 5 ч

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

-10 %4 990 ₽
4 490 ₽
В корзину

Видео

Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера