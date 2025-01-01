Артикул: DAN-0188

Bowens BW-1530 Lumiair Octobank 90 октобокс – октобокс с габаритами 90х90х40 см. Это новая модель в линейке октобоксов производителя Bowens, которые были созданы для того, чтобы с большей тщательностью контролировать цветовую температуру отраженного света. Натяженность материалов гарантирует абсолютный контроль над направлением света. Все софтбоксы данной линейки имеют дополнительную защиту для блокировки утечки света по периметру. Предназначен для создания мягкого и направленного светового потока.