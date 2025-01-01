images
Aputure Light Dome III софтбокс с сотами
Aputure Light Dome III софтбокс с сотами
Aputure Light Dome III софтбокс с сотами

Aputure Light Dome III софтбокс с сотами

Aputure
Артикул: OLE-2144

Параболический быстросборный софтбокс диаметром 89 см. Байонет Bowens. В комплект входят соты.

Описание

Характеристики:

  • Размер 890 × 890 × 600 мм

Комплектация

  • софтбокс
  • рассеиватель 1 stop
  • рассеиватель 2 stop
  • соты 45°
  • чехол

