Aputure Light Dome III софтбокс с сотами

Kupo 194 Midi-Baby Kit Stand - легкая стойка для установки оборудования весом до 9 кг.
Стойка четырехсекционная с тремя опорными ножками. Крепежный не съемный штифт 5/8”.
Параболический быстросборный софтбокс диаметром 89 см. Байонет Bowens. В комплект входят соты.
Характеристики:
Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг.
Kupo CL-40MKB 40"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.
C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.
Линза Френеля Aputure Fresnel 2X.
Насадка с линзой Френеля на LED осветители постоянного света Aputure LS C120d, LS C120d II, LS C300d. Обеспечивает точную фокусировку луча от источника света, увеличивает мощность освещения, регулирует угол распространения света. Настраиваемая ширина луча от 12 до 40 градусов. Крепление Bowens. Совместима со шторками Aputure Barndoors. Может устанавливаться на осветительные приборы с креплением Bowens сторонних производителей.
Осветитель Aputure LS 300X V-mount.
Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 350 Вт. Имеет дисплей, плавную регулировку яркости от 0-100 процентов, приемник дистанционного управления 2,4 ГГц. Удаленное управление 3 канала, 4 группы. Цветовая температура от 2700K до 6500K.
Осветитель Aputure LS-C300D II V-Mount 5500 K.
Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens S, мощность светодиода 300 Вт. Имеет дисплей, плавную регулировку яркости от 10-100%, приемник дистанционного управления 2,4 ГГц. Удаленное управление 3 канала, 4 группы. Цветовая температура - 5500 K.
Соты Aputure 45° для Amaran T2c. Соты для RGB стика Amaran T2c позволяют сузить угол рассеивания до 45° и сделать тени освещаемого объекта более резкими.
Aputure Amaran PT2c Production Kit (2шт) комплект осветителей. Комплект осветителей имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.
Aputure Light Dome Mini III софтбокс с сотами.
Light Dome Mini III - компактный круглый софтбокс для осветительных приборов с креплением Bowens. Начните снимать быстрее благодаря новой быстрораскладной конструкции. Теперь собрать Light Dome Mini III можно быстрее, чем когда-либо, что позволяет сэкономить драгоценное время на съемках. Байонет Bowens.
Aputure Amaran 100x S осветитель.
Amaran 100x имеет световой поток до 29670 люкс на 1 м с гиперрефлектором. Гибкая система настройки позволит регулировать яркость от 0 - 100%. Модель имеет показатели CRI 95+, TLCI 95+. Байонет Вowens.
Работай с цветом без бликов
