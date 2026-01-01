Aputure для Nova P300c софтбокс

Софтбокс был разработан специально для работы в паре с новой RGBWW светодиодной панелью Nova P300c. Он не только обеспечивает расширение светового поля от панели, но и придает дополнительную мягкость и объемность освещению. Фронтальный диффузор формирует заливающий световой поток высокого качества, без утечек и пересвеченных участков.

Софтбокс собирается на монтажной раме (входит в комплект) и устанавливается в пазы (слоты), размещенные на боковых сторонах осветителя.

Для хранения и перевозки софтбокса в комплекте поставки предусмотрена удобная сумка.