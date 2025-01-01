Falcon Eyes DPSA-CST насадка коническая

Москва
Falcon Eyes DPSA-CST – металлический конический тубус с сотами и сменным байонетом. Предназначен для получения узконаправленного луча света, чтобы создать световой или цветовой акцент на объекте съемки или фоне. Длина конуса 30 см.
Устанавливается на студийное оборудование Hensel, Bowens, Multiblitz, Broncolor и др. с помощью сменных переходников, которые приобретаются отдельно. По умолчанию байонет Falcon Eyes.
