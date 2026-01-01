Rekam RF-5003 универсальный рефлектор с байонетом типа Bowens диаметр 170 мм

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RF-5003 – универсальный рефлектор с серебряной внутренней поверхностью. Используется в приборах с байонетом Bowens для ограничения светового потока. Диаметр 170 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Hensel 9750 – комплект цветных фолиевых фильтров включает 6 цветных и 4 диффузных. Предназначен для работы с семидюймовыми рефлекторами и шторками.
Wansen
Работай с цветом без бликов