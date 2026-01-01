Rekam RF-5003 универсальный рефлектор с байонетом типа Bowens диаметр 170 мм

Временно нет в наличии

Rekam RF-5003 – универсальный рефлектор с серебряной внутренней поверхностью. Используется в приборах с байонетом Bowens для ограничения светового потока. Диаметр 170 мм.

