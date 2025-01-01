Elinchrom (26143) рефлектор 90 град. 16 см

images
Elinchrom
Артикул: FTR-659
Elinchrom (26143) – широкоугольный зонтичный рефлектор, угол рассеивания 90 градусов. Рекомендуется использовать с зонтом.
Байонет Elinchrom.

