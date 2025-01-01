Elinchrom (26143) рефлектор 90 град. 16 см

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.
Максимальная высота 244 см.
Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.
Фолиевый фильтр 191 Cosmetic Aqua Blue известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RF-18EL - рефлектор для светильников с байонетом Elinchrom.
Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Диаметр - 18 см. Вес - 350 г.
Grifon адаптер - переходное кольцо для Elinchrom.
Переходное кольцо 152 мм для установки софтбоксов на осветительные приборы с байонетом Elinchrom.
Стандартный рефлектор Fotokvant RF-21EL, с байонетом Elinchrom.
Стандартный рефлектор диаметром 21 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (50 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Elinchrom. Вес - 400 г.