Falcon Eyes DBEC переходное кольцо для софтбокса 152 мм

Falcon Eyes
Артикул: VBR-176

Falcon Eyes DBEC предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Внешний диаметр 152 мм.

 

