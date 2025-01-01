Falcon Eyes DBEC переходное кольцо для софтбокса 152 мм

Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.
Falcon Eyes DBEC предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Внешний диаметр 152 мм.
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Elinchrom.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-2-BW в комплекте с адаптером Bowens.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Bowens. Вес - 0,8 кг.
