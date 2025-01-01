Jinbei M-Optical Snoot насадка

Артикул: NVF-6742

Jinbei M-Optical Snoot – проекционная оптическая насадка для студийных моноблоков с байонетом Bowens. Позволяет создавать различные еффекты, фокусировать и расфокусировать луч. Подойдет как для вспышек, так и для постоянного света.