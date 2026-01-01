GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля

Оптическая насадка GreenBean ZoomMount 130BW с линзой Френеля.
Оптическая насадка фокусирует световой поток и регулирует угол раскрытия светового луча при помощи классической линзы Френеля, встроенной в снут. Модификатор имеет жаропрочный корпус, длина корпуса 110-140 мм. Угол светового потока от 12 до 40 градусов, световой пятно на расстоянии 2 м - 35-100 см. Байонет - Bowens.
Насадка устанавливается на студийные осветители и фотовспышки с байонетом Bowens. Чаще всего эта оптическая насадка применяется для создания яркого акцентированного освещения для различных видов видео или киносъемок, а также на сцене или в фотостудии.
Фронтальная часть корпуса насадки изготовлена из жаропрочного нейлона, а тыльная – из легкого алюминиевого сплава, покрытого с внешней стороны черной матовой противобликовой краской.
Угол раскрытия светового луча плавно регулируется вращением фокусировочного кольца. На кольце сделаны специальные насечки, предотвращающие проскальзывание руки во время регулировки.
В комплект входят съемные металлические четырехлепестковые шторки для ограничения распространения светового потока.
Характеристики:
