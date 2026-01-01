images
images
images
images
images
GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля
GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля
GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля
GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля
GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля

GreenBean ZoomMount 130BW насадка оптическая с линзой Френеля

GreenBean
Артикул: DAN-6776

Оптическая насадка GreenBean ZoomMount 130BW с линзой Френеля.

Оптическая насадка фокусирует световой поток и регулирует угол раскрытия светового луча при помощи классической линзы Френеля, встроенной в снут. Модификатор имеет жаропрочный корпус, длина корпуса 110-140 мм. Угол светового потока от 12 до 40 градусов, световой пятно на расстоянии 2 м - 35-100 см. Байонет - Bowens.


Описание

Насадка устанавливается на студийные осветители и фотовспышки с байонетом Bowens. Чаще всего эта оптическая насадка применяется для создания яркого акцентированного освещения для различных видов видео или киносъемок, а также на сцене или в фотостудии.

Фронтальная часть корпуса насадки изготовлена из жаропрочного нейлона, а тыльная – из легкого алюминиевого сплава, покрытого с внешней стороны черной матовой противобликовой краской.

Угол раскрытия светового луча плавно регулируется вращением фокусировочного кольца. На кольце сделаны специальные насечки, предотвращающие проскальзывание руки во время регулировки.

В комплект входят съемные металлические четырехлепестковые шторки для ограничения распространения светового потока.

Характеристики:  

  • диаметр линзы Френеля - 130 мм
  • угол раскрытия светового луча - от 12 до 40 град.
  • байонет - Bowens
  • тип шторок - съемные, четырехлепестковые
  • совместимость - источники света с максимальной мощностью до 150 вт
  • материал - алюминиевый сплав, нейлон,  сталь, пластик
  • размеры (без шторок) - 185х110 мм (макс.140 мм)
  • вес (без шторок) - 500г
  • вес (со шторками) - 960г
  • вес с упаковкой - 1,1 кг
  • размер упаковки - 22х21,5х21 см

Комплектация

  • Насадка оптическая GreenBean ZoomMount 130BW с 4-лепестковыми шторками - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

