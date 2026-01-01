Falcon Eyes FEA-OST6 BW насадка оптическая

Описание

Оптическая насадка для создания регулируемого пучка света за счет линзовой оптической системы (конденсора) и фокусируемого объектива диаметром 40 мм. Насадка предназначена для создания светового или цветового акцента на объекте или фоне. В комплект входит ирисовая диафрагма, 6 масок Гобо и 4 цветных фильтра. Устанавливается на источник постоянного света мощностью до 500 Вт с байонетом Bowens. Глубина посадочного места под лампу - 47 мм (расстояние от линзы до края адаптера Bowens).

С помощью оптической насадки FEA-OST6 BW можно создавать очень яркие, четкие, большие проекционные изображения.

Объектив с высоким разрешением позволяет создавать равномерный луч света от центра проекционного изображения к внешней границе, обеспечивая очень незначительный спад освещенности по краям. Также, благодаря фокусируемому объективу с углом обзора 38°, пользователь может увеличивать или уменьшать резкость по краям изображения в широком диапазоне расстояний, что позволяет изменять проекционное изображение от расплывчатого до четкого.

Для регулировки размеров пятна и точности среза света необходимо использовать ирисовую диафрагму (в комплекте).

Диаметр светового пятна с расстояния 1 м составляет 90 см. С установленной ирисовой диафрагмой диаметр пятна варьируется от 10,5 до 70 см в зависимости от степени закрытия лепестков.

Для создания креативного освещения в комплекте предусмотрены маски Гобо и цветные фильтры, упакованные в удобный кейс. Возможно применение цветных фильтров в комбинации с масками Гобо.

Маски Гобо представляют собой трафареты из нержавеющей стали с перфорацией в виде различных рисунков. Маски устанавливаются в насадку с помощью рамки для масок или в слот ирисовой диафрагмы. Комплект из 6 масок Гобо диаметром 58 может быть дополнен масками соответствующего диаметра.

Цветные гелевые фильтры диаметром 58 мм могут устанавливаться перед линзой с помощью съемного кольца, либо в специальный слот ирисовой диафрагмы. Фильтры окрашивают световой круг в красный, синий, зеленый или желтый цвет.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет естественную систему охлаждения (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности).

Длина насадки составляет 21 см, вес – 0,75 кг.





Характеристики: