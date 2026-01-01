Falcon Eyes FEA-OST5 BW насадка оптическая
Falcon Eyes
Артикул: MTG-3972

Falcon Eyes FEA-OST5 BW насадка оптическая. Байонет Bowens, адаптер Canon EF и объектив 60 мм, металлический корпус, фокусировочная линза. Диаметр светового пятна 0,9 м на расстоянии 1 м. Комплект аксессуаров: ирисовая диафрагма, маски Гобо и цветные фильтры в чехле-кейсе. Вес насадки 1 кг. 

Описание

Оптическая насадка для создания регулируемого пучка света за счет линзовой оптической системы (конденсора) и объектива 60 мм на байонете Canon EF. Насадка предназначена для создания светового или цветового акцента на объекте или фоне. В комплект входит ирисовая диафрагма, 6 масок Гобо и 4 цветных фильтра.

 Устанавливается на источник постоянного света (до 500 Вт) или импульсного света (до 1500 Дж) с байонетом Bowens. Глубина посадочного места под лампу - 40 мм (расстояние от линзы до нижнего края адаптера Bowens).

Фокусируемый объектив 60 мм устанавливается на байонет Canon EF и создает круг света с четкими краями без обесцвечивания или эффекта ореола (с данной насадкой можно использовать и другие объективы с байонетом Canon EF). Проекционный объектив с системой фокусировки позволяет регулировать степень размытия границ формируемого контура.

Для регулировки размеров пятна и точности среза света необходимо использовать ирисовую диафрагму (в комплекте).

Диаметр светового пятна с расстояния 1 м без объектива составляет 170 см, с объективом 60 мм – 90 см. С установленной ирисовой диафрагмой диаметр пятна варьируется от 9,5 до 73 см в зависимости от степени закрытия лепестков.

Для создания креативного освещения в комплекте предусмотрены маски Гобо и цветные фильтры, упакованные в удобный кейс. Возможно применение цветных фильтров в комбинации с масками Гобо при помощи ирисовой диафрагмы.

Маски Гобо представляют собой трафареты из нержавеющей стали с перфорацией в виде различных рисунков. Маски устанавливаются в насадку с помощью рамки для масок или в слот ирисовой диафрагмы. Комплект из 6 масок Гобо диаметром 58 может быть дополнен масками соответствующего диаметра. 

Цветные гелевые фильтры (диаметр 49 мм) устанавливаются в специальный слот ирисовой диафрагмы и окрашивают световой круг в красный, синий, зеленый или желтый цвет.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет естественную систему охлаждения (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности).

FEA-OST5 BW среди других проекционных насадок выделяется компактностью габаритов: длина насадки с объективом составляет всего 21,3 см. Вес насадки с объективом составляет 1 кг.

Характеристики:

  • Байонет Bowens
  • Адаптер для объектива Canon EF
  • Диаметр объектива 40 мм
  • Размер светового пятна (с расстояния 1 м) - 90 см (с объективом 60 мм)- 170 см (без объектива)- 9,5 см (минимум с ирисовой диафрагмой и объективом 60 мм)- 73 см (максимум с ирисовой диафрагмой и объективом 60 мм)
  • Максимальная мощность студийных осветителей - светодиодные осветители до 500 Вт, - фотовспышки до 1500 Дж
  • Маски Гобо 6 шт. в комплекте
  • Диаметр маски 58 мм
  • Цветные фильтры 4 шт. в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный)
  • Материал алюминиевый сплав, сталь  
  • Глубина посадочного места под лампу 40 мм (от линзы до нижнего края адаптера Bowens)
  • Длина насадки (с объективом) 213 мм
  • Диаметр насадки 120 мм
  • Вес (без объектива) 0,74 кг
  • Вес (с объективом) 1 кг

Комплектация

  • Оптическая насадка с адаптером Bowens
  • Объектив 60 мм
  • Маски Гобо - 6шт.
  • Цветные гели - 4шт.
  • Ирисовая диафрагма
  • Рамка для масок Гобо
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

