Grifon RF-550w портретная тарелка

Grifon
Артикул: NVF-2314

Софтрефлектор Grifon RF-550w предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

Описание

  • Крепление несъемное.
  • Диаметр рефлектора 550 мм
  • Диаметр внутреннего дефлектора 120 мм
  • Глубина рефлектора 120 мм

