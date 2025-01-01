Grifon RF-550w портретная тарелка

Арт. NVF-2757

Kupo (195S) Baby Kit Stand Lazy Leg and Squre Legs – прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде.

Максимальная нагрузка – 10 кг, вес – 8,2 кг. Стойка окрашена в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Высота стойки может изменяться от 140,97 до 420 см. Диаметр основания 110 см, длина в сложенном виде составляет 107 см.