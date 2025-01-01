Grifon RF-550w портретная тарелка

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Софтрефлектор Grifon RF-550w предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Универсальный радиосинхронизатор Aputure Plus AP-TR TX3N совместим с цифровыми камерами Nikon D90, D3100 и D7000, позволяя управлять 6-ю группами вспышек на расстоянии до 100 м. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.
Длина тубуса 20 см.
Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.
Kupo (195S) Baby Kit Stand Lazy Leg and Squre Legs – прочная и надежная стойка из хромированной стали для работы как в студии, так и на выезде.
Максимальная нагрузка – 10 кг, вес – 8,2 кг. Стойка окрашена в черный цвет, что позволяет избежать нежелательных отражений света. Высота стойки может изменяться от 140,97 до 420 см. Диаметр основания 110 см, длина в сложенном виде составляет 107 см.
Сумка для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant BBD-55.
Круглая сумка для софтрефлектора диаметром 55 см. Имеет раздельные отсеки для хранения софтрефлектора и сотовой насадки. Изготовлена из качественного материала. Закрывается на молнию.
