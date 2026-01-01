Fotokvant SR-700S-HE софтрефлектор серебряный с адаптером Hensel

Fotokvant AR-135-HE – адаптер.
Переходник диаметром 135 мм для установки рефлекторов на приборы с байонетом Hensel.
Fotokvant RFSR-68ER Kit – комплект, который состоит из высококачественного софтрефлектора и адаптера. Портретная тарелка предназначена для использования со студийными приборами импульсного и постоянного света. Обеспечивает равномерное распределение световых потоков и имеет высокую светоотдачу. Рекомендуется использовать в творческой фотографии, в частности, в портретной съемке. Диаметр портретной тарелки, см – 68. Комплектуется сотами. Байонет Hensel.
