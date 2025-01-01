images
Elinchrom (26054) сотовый фильтр 21 см 12 град.

Elinchrom (26054) сотовый фильтр 21 см 12 град.

Elinchrom
Артикул: OLE-0356

Elinchrom (26054) – сотовый фильтр-насадка 21 см 12 град. для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. 

Описание

Elinchrom (26054) сотовый фильтр 21 см 12 град.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Kupo CL-20MK 20&quot;C-Stand w/sliding leg &amp; quick release Kit гибридный си-стенд
Арт. DAN-6612
Kupo CL-20MK 20"C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Kupo CL-20MK 20"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (50 см) и 1 головка 2,5" grip head.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.

-10 %27 050 ₽
24 340 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера