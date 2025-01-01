Elinchrom (26054) сотовый фильтр 21 см 12 град.

Арт. DAN-6612

Kupo CL-20MK 20"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (50 см) и 1 головка 2,5" grip head.



C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.

