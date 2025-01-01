Elinchrom (26037) комплект шторки 21 см и держатель к ним

Артикул: NVF-1962

Elinchrom (26037) предназначен для ограничения (регулирования) светового пятна. Используется со стандартным рефлектором 21 см. Состоит из рамки, которая служит также для установки цветных фильтров, и ограничителей размером. Цветные фильтры в комплект не входят!