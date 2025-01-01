images
Elinchrom (26037) комплект шторки 21 см и держатель к ним

Elinchrom (26037) комплект шторки 21 см и держатель к ним

Elinchrom
Артикул: NVF-1962

Elinchrom (26037) предназначен для ограничения (регулирования) светового пятна. Используется со стандартным рефлектором  21 см. Состоит из рамки, которая служит также  для установки цветных фильтров, и ограничителей размером. Цветные фильтры в комплект не входят!

 

Описание

Elinchrom (26037) комплект шторки 21 см и держатель к ним

Комплектация

  • Шторки 21х15 см – 2 шт.
  • Шторки 20х15 см – 2 шт.

Ошибка

