Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
Jinbei Background Reflector – рефлектор фоновый с держателем для фильтров и байонетным креплением Bowens. Используется для подсветки студийного фона, имеет скошенный профиль, что позволяет осветить фон, не создавая контрового освещения модели. Корпус рефлектора может вращаться вокруг своей оси на 360 градусов.
Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.
Grifon ZXZ-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).
Байонет Bowens.
Falcon Eyes RBH-2566 – держатель, оснащенный поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие трубки диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Вес - 1,1 кг.
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.
Mingxing Grid Softbox Without Mask – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер октобокса, см – 150. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Fotokvant TSH-155 – рукоятка телескопическая трехсекционная.
На ней можно закрепить выносную вспышку или микрофон. Максимальная длина, см – 155 см.
