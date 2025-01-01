Fotokvant RFBG-2-HE фоновый рефлектор с адаптером Hensel

Артикул: NVF-3207

Fotokvant RFBG-2 – комплект для подсветки фона. В него входят световой модификатор со скошенным профилем и адаптер. Скошенный профиль рефлектора позволяет осветить фон, не созадвая контровое освещение на объект съемки (модель). Байонет Hensel.