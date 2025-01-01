images
Fotokvant RFBG-2-HE фоновый рефлектор с адаптером Hensel

Fotokvant RFBG-2-HE фоновый рефлектор с адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: NVF-3207

Fotokvant RFBG-2 – комплект для подсветки фона. В него входят световой модификатор со скошенным профилем и адаптер. Скошенный профиль рефлектора позволяет осветить фон, не созадвая контровое освещение на объект съемки (модель). Байонет Hensel.

Описание

Fotokvant RFBG-2-HE фоновый рефлектор с адаптером Hensel

Комплектация

  • Фоновый рефлектор RFBG-2 – 1 шт.
  • Адаптер RAC-EAH-135 – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Арт. FTR-230
Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant AR-135-HE – адаптер.

Переходник диаметром 135 мм для установки рефлекторов на приборы с байонетом Hensel.

700 ₽
В корзину

Видео

Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера