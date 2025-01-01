Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж

Москва
Rekam ProfiLight 1200 – импульсный осветитель мощностью 1200 Дж. Относится к самым мощным моноблокам в мире.
Производство импульсных моноблоков подобной мощности – одна из сложнейших технических задач, и долговременный выпуск подобной модели говорит о техническом совершенстве данного прибора и мастерстве производителя. Сочетание в одном моноблоке 1200-джоулевого импульса и 1000-ваттного пилотного света делает этот моноблок уникальным в своем роде.
Байонет Rekam ProfiLight 1200 изготовлен по типу одного из самых распространенных байонетов Bowens. Может использоваться практически со всеми насадками, существующими в фотостудиях. Обратите внимание, что родные насадки Bowens могут потребовать небольшой доработки для полной совместимости с моноблоком.Технические характеристики:
Страна производства – Корея.
Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 100 грамм.
Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A – усиленный штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 168 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для HDSLR и камер со сменной оптикой весом до 7 кг. В комплекте мягкая сумка для транспортировки.
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.
