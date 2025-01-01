Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж

images
Rekam
Артикул: FTR-901

Rekam ProfiLight 1200 – импульсный осветитель мощностью 1200 Дж. Относится к самым мощным моноблокам в мире.

Описание

Производство импульсных моноблоков подобной мощности – одна из сложнейших технических задач, и долговременный выпуск подобной модели говорит о техническом совершенстве данного прибора и мастерстве производителя. Сочетание в одном моноблоке 1200-джоулевого импульса и 1000-ваттного пилотного света делает этот моноблок уникальным в своем роде.

Байонет Rekam ProfiLight 1200 изготовлен по типу одного из самых распространенных байонетов Bowens. Может использоваться практически со всеми насадками, существующими в фотостудиях. Обратите внимание, что родные насадки Bowens могут потребовать небольшой доработки для полной совместимости с моноблоком.

Технические характеристики:
  •  питание – 220В/50 Гц 
  •  мощность – до 1200 Дж
  •  диапазон регулировки 7,0 ступеней
  •  шаг регулировки – 0,1 ступени
  •  моделирующий свет– 75–1000 Вт (GX6,35), 3200 K
  •  время перезарядки, с – 0,05–1,2
  •  управление – цифровое, дисплей, запоминание последних установок
  •  длительность импульса, с (0,5 t) 1/1300
  •  цветовая температура вспышки 5550 ±100 K
  •  индикация готовности светодиод, звуковая
  •  охлаждение встроенный вентилятор
  •  размеры, мм – 453x120x115
  •  Вес вспышки, кг – 4,0

Страна производства – Корея.

