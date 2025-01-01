Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж

Производство импульсных моноблоков подобной мощности – одна из сложнейших технических задач, и долговременный выпуск подобной модели говорит о техническом совершенстве данного прибора и мастерстве производителя. Сочетание в одном моноблоке 1200-джоулевого импульса и 1000-ваттного пилотного света делает этот моноблок уникальным в своем роде.

Байонет Rekam ProfiLight 1200 изготовлен по типу одного из самых распространенных байонетов Bowens. Может использоваться практически со всеми насадками, существующими в фотостудиях. Обратите внимание, что родные насадки Bowens могут потребовать небольшой доработки для полной совместимости с моноблоком.

Технические характеристики: