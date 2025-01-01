Grifon SS-350DI вспышка ведомая

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SS-350DI – студийная вспышка мощностью 350 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт.
Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки.
Импульсный осветитель Grifon SS-200DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предаврительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.
Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 сек (в завимости от предустановленной мощности).
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
Grifon SBQ-80120 – жаропрочный софтбокс для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 80х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,45 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen