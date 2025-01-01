Grifon SS-250DI вспышка ведомая

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
Grifon SS-250DI – студийная вспышка мощностью 250 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт.
Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки
Импульсный осветитель Grifon SS-250DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предаврительного импульса встроенной вспышки.
Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.
Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 сек (в зависимости от мощности прибора).
Технические характеристики:
Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
