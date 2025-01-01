Grifon DE-300 студийная вспышка мощностью 300 Дж/снят с производства

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
Grifon DE-300 – импульсная студийная вспышка мощностью 300 Дж в прочном пластиковом корпусе. Имеет глубину регулировки до 1/16 и оснащена пилотным светом 150 Вт.
Байонет Bowens.
Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.
Характеристики:
Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.
В качестве противовеса используется мешок с песком. ;
Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon.
Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
