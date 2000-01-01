Godox DS300II вспышка студийная

Описание

Технические характеристики:

мощность, Дж - 300

ведущее число, м (ISO 100) - 58

цветовая температура, К - 5600

регулировка мощности вспышки - 1/32-1/1

пилотный свет, Вт - 150

длительность импульса, с - 1/2000-1/800

размер, см - 11,4х21,9х34

вес, кг - 2

В моноблок Godox DS300II встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое.

Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.