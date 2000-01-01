images
images
images
Godox DS300II вспышка студийная
Godox DS300II компактная студийная вспышка.

Мощность 300 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens. 50 ступеней регулировки мощности 1/32-1/1. Длительность импульса 1/2000-1/800. Время перезарядки 0,3-1,5 с. Пилотная лампа 150 Вт. Регулировка мощности пилотного света 5%-100%. Функция пропуска предвспышки. Автоматическое восстановление пользовательских настроек после перезапуска. Цветовая температура 5600 К. Информативный ЖК дисплей.

Описание

Технические характеристики:

  • мощность, Дж - 300
  • ведущее число, м (ISO 100) - 58
  • цветовая температура, К - 5600
  • регулировка мощности вспышки - 1/32-1/1
  • пилотный свет, Вт - 150
  • длительность импульса, с - 1/2000-1/800
  • размер, см - 11,4х21,9х34
  • вес, кг - 2

В моноблок Godox DS300II встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое.

Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox Gemini DS300II - 1 шт
  • Защитный колпак - 1 шт
  • Пилотная лампа - 1 шт
  • Сетевой кабель - 1 шт

С этим товаром покупают

Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами.

Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

2 170 ₽
В корзину
Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см
Арт. FTR-568
Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.

Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.

3 210 ₽
В корзину

Видео

Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Карл Булла
Карл Булла
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
