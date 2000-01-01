Godox DS300II вспышка студийная

Технические характеристики:
- мощность, Дж - 300
- ведущее число, м (ISO 100) - 58
- цветовая температура, К - 5600
- регулировка мощности вспышки - 1/32-1/1
- пилотный свет, Вт - 150
- длительность импульса, с - 1/2000-1/800
- размер, см - 11,4х21,9х34
- вес, кг - 2
В моноблок Godox DS300II встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое.
Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.
Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.