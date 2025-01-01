Артикул: FTR-484

Elinchrom D-Lite 4 RX (20487.1) - моноблок со встроенным радиоконтроллером.

Осветительные приборы серии D-Lite 4 RX – это превосходные импульсные моноблоки, ориентированные на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. С источниками импульсного света D-Lite могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см. Моноблок D-Lite 4 RX поставляется с сетевым шнуром и защитным колпаком. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.