Elinchrom D-Lite 4 RX (20487.1) моноблок со встроенным радиоконтроллером

Elinchrom
Артикул: FTR-484

Elinchrom D-Lite 4 RX (20487.1) - моноблок со встроенным радиоконтроллером.

Осветительные приборы серии D-Lite 4 RX – это превосходные импульсные моноблоки, ориентированные на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. С источниками импульсного света D-Lite могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см. Моноблок D-Lite 4 RX поставляется с сетевым шнуром и защитным колпаком. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.

Описание

Особенностью этих моноблоков является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (25-400 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость.
Характеристики:
  • энергия импульса – 400 Дж
  • напряжение питания – 230 V
  • ведущее число для 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 (град.) – 64
  • глубина регулировки 5 ступеней – 25-400 Дж
  • время перезарядки min/max – 0,35-1,2 с
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/800 с
  • мощность лампы-пилота – 100 Вт E27
  • напряжение на синхроконтактах – 5 V
  • радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см  – 26х14x19
  • вес, кг – 1,5

Видео

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Как снять видео ночью качественно
Как снять видео ночью качественно
