Grifon MD-50SM лампа-вспышка патронная 50 Дж

Grifon
Артикул: NVF-1382

Grifon MD-50SM – это компактное, доступное и очень эффективное устройство, подходящее для любых жанров съемки и студий любого размера.

Синхронизация по световому импульсу или по ИК.

Описание

В силу самой своей конструкции лампы-вспышки не предполагают наличия батарей и большого количества дополнительной аппаратуры, что делает эти источники освещения невероятно миниатюрными. При этом, несмотря на свои небольшие габариты, по количеству излучаемого света лампа-вспышка превосходит многие осветительные приборы значительно более крупных размеров.

Характеристики:

  • выходная мощность – 50 Дж
  • ведущее число лампы – 28
  • плавная регулировка – до 1/8
  • пилотный свет – отсутствует
  • встроенная светоловушка – есть
  • стационарный синхрокабель, синхровход

 

С этим товаром покупают

Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Арт. FTR-558
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

630 ₽
В корзину
Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой
Арт. NVF-1380
Grifon LH-27S патрон Е27 с прищепкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.

2 070 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6386
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.

Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.

2 300 ₽
В корзину

Видео

Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
