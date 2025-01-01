Grifon MD-50SM лампа-вспышка патронная 50 Дж

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon MD-50SM – это компактное, доступное и очень эффективное устройство, подходящее для любых жанров съемки и студий любого размера.
Синхронизация по световому импульсу или по ИК.
В силу самой своей конструкции лампы-вспышки не предполагают наличия батарей и большого количества дополнительной аппаратуры, что делает эти источники освещения невероятно миниатюрными. При этом, несмотря на свои небольшие габариты, по количеству излучаемого света лампа-вспышка превосходит многие осветительные приборы значительно более крупных размеров.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.
Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу.
Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов