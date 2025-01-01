YongNuo YN600L осветитель светодиодный 5500К на 600 светодиодов с пультом ду

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производства, которая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии. На задней части расположен встроенный интеллектуальный вентилятор-охладитель. С его помощью возможна неограниченная работа во включенном состоянии.

YongNuo LED YN-600 оснащен цифровым диммером регулировки яркости свечения и имеет три раздельных переключаемых канала (H1/H2/H3) инфракрасного управления. Для контроля выходной мощности оснащен цифровым дисплеем. Питание осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их аналогов, а также возможно подключение к внешнему блоку (в комплект блок питания не входит, но прибор можно подключать к имеющимся в фотостудии сторонним блокам питания). В приборе предусмотрена функция проверки остаточного заряда аккумуляторов. Рекомендуется для надежности использовать фирменный блок питания, сетевой адаптер для YN-600, который можно приобрести отдельно.

Совместимые модели аккумуляторов для этого прибора: NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330 В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно управлять прибором с любой стороны, а также работать одновременно с несколькими приборами или группами приборов. Для этого предусмотрено три канала – H1/H2/H3. Для удобства пользования в комплекте есть ручка-подставка, с помощью которой можно удерживать прибор в руках или устанавливать на фотостойку. Ручка изнутри полая, имеет посадку полой части в 5/8 дюйма, что соответствует диаметру стандартного пальца фотостойки. Прибор имеет стандартное отверстие с металлической резьбой 1/4 дюйма на нижней стороне для привинчивания ручки или для установки кроме фотостоек на любой фотоштатив. В комплекте с прибором идут два светофильтра.