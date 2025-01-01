images
YongNuo YN600L осветитель светодиодный 5500К на 600 светодиодов с пультом ду
Yongnuo
Артикул: FTR-1148

YongNuo LED YN-600мощный профессиональный светодиодный светильник постоянного свечения.

Площадь светильника покрыта 600 светодиодами и поддерживает цветовую температуру 5500K.

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производства, которая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии. На задней части расположен встроенный интеллектуальный вентилятор-охладитель. С его помощью возможна неограниченная работа во включенном состоянии.

YongNuo LED YN-600 оснащен цифровым диммером регулировки яркости свечения и имеет три раздельных переключаемых канала (H1/H2/H3) инфракрасного управления. Для контроля выходной мощности оснащен цифровым дисплеем. Питание осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их аналогов, а также возможно подключение к внешнему блоку (в комплект блок питания не входит, но прибор можно подключать к имеющимся в фотостудии сторонним блокам питания). В приборе предусмотрена функция проверки остаточного заряда аккумуляторов. Рекомендуется для надежности использовать фирменный блок питания, сетевой адаптер для YN-600, который можно приобрести отдельно.

Совместимые модели аккумуляторов для этого прибора: NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330 В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно управлять прибором с любой стороны, а также работать одновременно с несколькими приборами или группами приборов. Для этого предусмотрено три каналаH1/H2/H3. Для удобства пользования в комплекте есть ручка-подставка, с помощью которой можно удерживать прибор в руках или устанавливать на фотостойку. Ручка изнутри полая, имеет посадку полой части в 5/8 дюйма, что соответствует диаметру стандартного пальца фотостойки. Прибор имеет стандартное отверстие с металлической резьбой 1/4 дюйма на нижней стороне для привинчивания ручки или для установки кроме фотостоек на любой фотоштатив. В комплекте с прибором идут два светофильтра.

GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Арт. OLE-0549
GreenBean MegaClamp MC-077 зажим
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. 

-15 %6 690 ₽
5 680 ₽
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Арт. NVF-7033
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-F960 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

   

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Арт. NVF-7034
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

980 ₽
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Арт. NVF-2896
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.

Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

3 130 ₽
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
Арт. NVF-9877
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN1200 LED - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, 600 диодов с цветовой температурой 5500K и 600 диодов с температурой 3200K.

22 500 ₽
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Арт. DAN-1172
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

2 900 ₽
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
