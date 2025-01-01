images
Manfrotto MLS900F Spectra LED-осветитель светодиодный

Manfrotto MLS900F Spectra LED-осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: OLE-0605

Manfrotto MLS900F Spectra – компактный светодиодный осветитель для фото- и видеосъемки. Может устанавливаться на камеру или штатив, комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Работает от шести батареек типа АА в течение 90 мин., имеет индикатор заряда. Оснащен плавной регулировкой мощности от 0 до 100%. Размер, мм – 108x171,4x46,4. Вес, г – 297.

Описание

Цветовая температура 5600 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 900 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>90. Опционно возможно питание от сети.
 
Технические характеристики:
  • цветовая температура, К – 5600
  • диапазон регулирования яркости, шаг – от 0 до 100%
  • время работы от аккумулятора, мин – 90
  • индекс цветопередачи (CRI) – >90
  • интенсивность Lux/1m – 900
  • угол освещения, град – 50
  • питание – 6хАА (приобретаются отдельно)
  • способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
  • вес, г – 297
  • размер, мм – 108x171,4x46,4

 

Комплектация

   

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера