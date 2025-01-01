images
Falcon Eyes LED-48H светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-283

Falcon Eyes LED-48H – накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с 48 светодиодами. Осветитель имеет модульную систему. На корпусе предусмотрено 3 дополнительных установочных места для возможности совместного использования нескольких осветителей как одной большой панели. Имеется возможность прикрепить на корпус осветителя микрофон и монитор.

Крепление на камеру производится с помощью холодного башмака.

Описание

Характеристики:

  • размер излучающей поверхности, мм – 85х60
  • цветовая температура – 5600-3200 К
  • световой поток, Лм – 226
  • регулировка мощности – нет
  • шторки в комплекте – нет
  • индикатор заряда батареи – нет
  • напряжение источника питания – 2,4 V
  • питание (батареи или аккумуляторы типа AA) – 2 шт.
  • потребляемая мощность – 2,9 Вт
  • средний срок службы – 50 000 ч
  • размеры осветителя, мм – 100x75x40
  • вес, г  – 120

Комплектация

  • Осветитель с креплением типа холодный башмак.
  • 3 цветных пластиковых светофильтра – рассеивающий белый на 5600 К; розово-сиреневый для изменения цветового оттенка, придающий лицам людей естественный цвет; оранжевый для изменения цветовой температуры на 3200 К.
  • Кейс для хранения светофильтров.

