Falcon Eyes LED-48H светодиодный осветитель

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Falcon Eyes LED-48H – накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с 48 светодиодами. Осветитель имеет модульную систему. На корпусе предусмотрено 3 дополнительных установочных места для возможности совместного использования нескольких осветителей как одной большой панели. Имеется возможность прикрепить на корпус осветителя микрофон и монитор.
Крепление на камеру производится с помощью холодного башмака.
Характеристики:
