Falcon Eyes LED-48H светодиодный осветитель

Артикул: VBR-283

Falcon Eyes LED-48H – накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с 48 светодиодами. Осветитель имеет модульную систему. На корпусе предусмотрено 3 дополнительных установочных места для возможности совместного использования нескольких осветителей как одной большой панели. Имеется возможность прикрепить на корпус осветителя микрофон и монитор.

Крепление на камеру производится с помощью холодного башмака.