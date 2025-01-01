GreenBean LedFlow 4ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором. 

Легкая светодиодная труба в алюминиевом корпусе мощностью 60 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 900лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color (биколор) или освещение в полном цветовом спектре RGB, а также создающая различные цветосветовые эффекты для видео-, кино- и фотосъемки.
Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.
При помощи нескольких осветителей можно создавать различные декоративные световые фигуры: треугольник, квадраты, ромбы и другие многоугольники, создавая уникальные сценические эффекты.
Bi-color (биколор) - регулируемая цветовая температура изменяется от 2700 до 6500К. Шаг изменения цветовой температуры 100 К или 400 К (режим меняется нажатием одной кнопки). Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1% или 4%.
В режиме биколор задействованы 110 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Также возможно дополнительное подключение цветных светодиодов для увеличения яркости освещения.
RGB — цветное освещение в полном спектре RGB. В режиме RGB задействованы 108 цветных светодиодов.
Светоцветовыми динамические спецэффекты – выбор из 9 возможных вариантов: имитация освещения от полицейской машины, с эффектом затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов. Спецэффекты воспроизводятся со скоростью, задаваемой пользователем.
Панель управления, расположенная на корпусе осветителя, позволяет менять такие параметры как яркость осветителя, цветовая температура; оттенок, насыщенность и интенсивность цветного освещения; выбор и управление предустановленными светоцветовыми эффектами; номера радиоканала.
Параметры осветителя устанавливаются при помощи 5 пылевлагозащищенных кнопок и вращающейся кнопки-мультиселектора, расположенных на корпусе осветителя. Интуитивно понятный интерфейс дает возможность быстро сменить режим освещения или установить спецэффекты. На панели управления также расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2.5х1 см - достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.
Благодаря встроенному аккумулятору, осветитель не требует постоянного подключения к сети и может использоваться удаленно от источников питания, как портативный источник света. Зарядка аккумулятора осуществляется от комплектного сетевого адаптера. Осветитель может работать и заряжаться одновременно.
Кнопка включения/выключения осветителя в режиме питания от аккумулятора находится на торце осветителя. Время работы осветителя от аккумулятора составляет 2 часа на полной мощности (в помещении при комнатной температуре).
Осветитель предусматривает возможность дистанционного радиоуправления 2,4ГГц с помощью пульта GreenBean LedFlow RC RGB (приобретается отдельно). Номер радиоканала выбирается от 0 до 16, одним пультом управления может регулироваться несколько осветителей как на одном, так и на разных каналах (в режиме спецэффектов). Панель управления пульта дублирует панель управления осветителя.
На торце осветителя располагаются разъемы DMX 3pin «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.
Осветитель LedFlow 4ft RGB (BP) может закрепляться на осветительной стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Осветитель можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить. Осветитель GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX может также устанавливаться в корпус осветителя GreenBean LedFlow 4х4ft DMX.
В комплект входит удобный чехол на молнии с мягкими вставками для предохранения осветителя от удара и ручкой для транспортировки.
Характеристики:
- Модель LedFlow 4ft RGB DMX
- Cветодиоды 6500K/2700K*110, RGB*108
- Мощность 60 ВТ
- Создаваемая освещенность (1м) 900лк
- Регулировка яркости от 1 до 100% (шаг 1% или 4%)
- Цветовая температура 2700К … 6500К, RGB
- CRI >95
- Питание (сетевой адаптер-зарядное устройство, внешнее питание) 110…240В 50 Гц, =14.8В (max 18В 5А)
- Встроенный аккумулятор Li-ion, 3200мАч
- Время работы от аккумулятора на полной мощности 2 часа
- Время зарядки 3 часа
- Управление осветителем Встроенная панель, пульт ДУ (приобретается отдельно), пульт системы DMX 512 (приобретается отдельно)
- Каналы радиоуправления 00, 01 …16
- Управляемые параметры яркость, цветовая температура, цветовой тон, насыщенность, динамические, частота, номер канала
- Габаритные размеры Ø38*1160мм
- Вес 900г
- Размеры чехла 139х11х2.5см
- Вес комплекта с чехлом 1.5 кг
- Размеры упаковки 127х12х12 см
- Вес с упаковкой 2.3 кг.