GreenBean LedFlow 4ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
GreenBean
Артикул: MTG-1749

GreenBean LedFlow 4ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором. 

Светодиодная труба bi-color с RGB-диодами (110 bi-color + 108 RGB), мощность 60 Вт, регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95, регулируемая яркость, режимы светоцветовых эффектов. Возможность дистанционного управления по DMX512, по  Wi-Fi (2.4 ГГц). OLED-дисплей, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер и кабель питания, чехол в комплекте. Вес 0.9 кг, длина 120 см. 

Описание

Легкая светодиодная труба в алюминиевом корпусе мощностью 60 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 900лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color (биколор) или освещение в полном цветовом спектре RGB, а также создающая различные цветосветовые эффекты для видео-, кино- и фотосъемки.

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

При помощи нескольких осветителей можно создавать различные декоративные световые фигуры: треугольник, квадраты, ромбы и другие многоугольники, создавая уникальные сценические эффекты.

Bi-color (биколор) - регулируемая цветовая температура изменяется от 2700 до 6500К. Шаг изменения цветовой температуры 100 К или 400 К (режим меняется нажатием одной кнопки). Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1% или 4%.

В режиме биколор задействованы 110 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Также возможно дополнительное подключение цветных светодиодов для увеличения яркости освещения.

RGB — цветное освещение в полном спектре RGB. В режиме RGB задействованы 108 цветных светодиодов.

Светоцветовыми динамические спецэффекты – выбор из 9 возможных вариантов: имитация освещения от полицейской машины, с эффектом затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов. Спецэффекты воспроизводятся со скоростью, задаваемой пользователем.

Панель управления, расположенная на корпусе осветителя, позволяет менять такие параметры как яркость осветителя, цветовая температура; оттенок, насыщенность и интенсивность цветного освещения; выбор и управление предустановленными светоцветовыми эффектами; номера радиоканала.

Параметры осветителя устанавливаются при помощи 5 пылевлагозащищенных кнопок и вращающейся кнопки-мультиселектора, расположенных на корпусе осветителя. Интуитивно понятный интерфейс дает возможность быстро сменить режим освещения или установить спецэффекты. На панели управления также расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2.5х1 см - достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.

Благодаря встроенному аккумулятору, осветитель не требует постоянного подключения к сети и может использоваться удаленно от источников питания, как портативный источник света. Зарядка аккумулятора осуществляется от комплектного сетевого адаптера. Осветитель может работать и заряжаться одновременно.

Кнопка включения/выключения осветителя в режиме питания от аккумулятора находится на торце осветителя. Время работы осветителя от аккумулятора составляет 2 часа на полной мощности (в помещении при комнатной температуре).

Осветитель предусматривает возможность дистанционного радиоуправления 2,4ГГц с помощью пульта GreenBean LedFlow RC RGB (приобретается отдельно). Номер радиоканала выбирается от 0 до 16, одним пультом управления может регулироваться несколько осветителей как на одном, так и на разных каналах (в режиме спецэффектов). Панель управления пульта дублирует панель управления осветителя.

На торце осветителя располагаются разъемы DMX 3pin «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Осветитель LedFlow 4ft RGB (BP) может закрепляться на осветительной стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Осветитель можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить. Осветитель GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX может также устанавливаться в корпус осветителя GreenBean LedFlow 4х4ft DMX.

В комплект входит удобный чехол на молнии с мягкими вставками для предохранения осветителя от удара и ручкой для транспортировки.

Характеристики:

  • Модель LedFlow 4ft RGB DMX
  • Cветодиоды 6500K/2700K*110, RGB*108
  • Мощность 60 ВТ
  • Создаваемая освещенность (1м) 900лк
  • Регулировка яркости от 1 до 100% (шаг 1% или 4%)
  • Цветовая температура 2700К … 6500К, RGB
  • CRI >95
  • Питание (сетевой адаптер-зарядное устройство, внешнее питание) 110…240В 50 Гц, =14.8В (max 18В 5А)
  • Встроенный аккумулятор Li-ion, 3200мАч
  • Время работы от аккумулятора на полной мощности 2 часа
  • Время зарядки 3 часа
  • Управление осветителем Встроенная панель, пульт ДУ (приобретается отдельно), пульт системы DMX 512 (приобретается отдельно)
  • Каналы радиоуправления 00, 01 …16
  • Управляемые параметры яркость, цветовая температура, цветовой тон, насыщенность, динамические, частота, номер канала
  • Габаритные размеры Ø38*1160мм
  • Вес 900г
  • Размеры чехла 139х11х2.5см
  • Вес комплекта с чехлом 1.5 кг
  • Размеры упаковки 127х12х12 см
  • Вес с упаковкой 2.3 кг.

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean LedFlow 4ft RGB DMX со встроенным аккумулятором
  • Сетевой адаптер-зарядное устройство
  • Кабель питания
  • Кабель DMX – 2 шт
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

