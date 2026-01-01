Godox LED500W студийный осветитель светодиодный
Godox
Артикул: DAN-2040

Godox LED5000W осветитель светодиодный студийный.

Используется в различных фотосессиях, предметной съемке, а также для съемки видео. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Мощность в галогенном эквиваленте 500 Вт. Пульт ДУ в комплект не входит.

Описание

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами в количестве 504 шт.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.

Комплектуется пультом дистанционного управления для регулировки яркости освещения. Управление по 6 группам и 16 каналам.

На приборе установлены шторки для регулировки светового потока и защиты светодиодов во время транспортировки.

Предусмотрена система эффективной защиты от перегрева.

Прибор комплектуется двумя фильтрами. Для более мягкого света рекомендуется использовать диффузный фильтр. Для изменения цветовой температуры цветной фильтр.

Питание от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора SONY NP-F970-2 шт. (приобретается дополнительно).

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 32
  • количество каналов, шт. - 16
  • количество групп, шт. - 6
  • диапазон регулировки, % - 10-100
  • цветовая температура, К - 5600
  • яркость, Lux - 2900
  • габариты, см – 39х30х6
  • вес, кг - 1,44

Комплектация

  • Светодиодный осветитель Godox LED5000W - 1 шт.
  • Адаптер постоянного тока - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Фильтр диффузный - 1 шт.
  • Фильтр желтый - 1 шт.

