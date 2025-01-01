images
Fujimi FJLD-HD160 свет универсальный диодный 660 лм

Fujimi
Артикул: NVF-5765

Fujimi FJLD-HD160 – свет универсальный диодный с регулировкой яркости от 10 до 100%. Совместим с батареями сер. – NP-FV, NP-FH, NP-FM, NP-F, NP-FP, CGR-D или 6 шт. батарей АА.

Описание

Характеристики:

  • количество светодиодов – 160
  • питание, V – 7.2 - 8.4
  • мощность, Вт – 9.6
  • время работы, мин – 100
  • цветовая температура – 5400 К, (3200К/фильтр)
  • световой поток – 900 люкс/1 метр
  • размер, мм – 150х141х62

Комплектация

  • Осветитель на LED диодах – 1 шт.
  • Держатель под батареи – 1 шт.
  • Фильтры (смягчающий диффузор, желтый, розовый) – 3 шт.
  • Крепление горячий башмак – 1 шт.

