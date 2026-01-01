Falcon Eyes LE-900 LED осветитель студийный

Описание

В данном осветителе реализованы все необходимые функции профессиональных студийных LED-панелей. Ультра-яркие светодиоды нового поколения с высоким индексом цветопередачи более 90. Данный показатель гарантирует реалистичную передачу всех цветов и оттенков.

Цветовая температура аналогична дневному свету и составляет 5600 Кельвинов. Для регулировки температуры в комплекте корректирующий фильтр. Также, в комплекте диффузный фильтр для получения мягкого света.

Яркость в приборе регулируется плавно, с помощью диммера.

Металлический корпус с конвекционным охлаждением. Мощность потребления энергии всего 60 Вт. Даже при длительной работе, корпус осветителя не нагревается.

В приборе применена технология Flicker-free (без мерцания). Применение данной технологии допускает съемку видеороликов со скорость 60 кадров в секунду. Отсутствие мерцания в видеозаписи гарантировано при любой степени яркости осветителя.

Также, в осветителе присутствует DMX-управление светом. Передача сигнала на расстоянии до 100 метров. Программирование схемы освещения на съемочной площадке. Эта функция актуальна, когда нет возможности использовать кабель.

Пульт дистанционного управления работает на расстоянии до 50 метров и облегчает работу съемочной группе. Предусмотрены следующие функции: включение, выключение, регулировка яркости.

Металлические шторки состоят из четырех лепестков и точно направляют свет на объект съемки.

В осветителе предусмотрена установка аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В, которые приобретаются дополнительно. Для питания от сети 220 В предусмотрен сетевой адаптер, который входит в комплект поставки.

Прочный установочный металлических кронштейн позволяет повернуть прибор на 360 градусов и надежно зафиксировать его в нужном положении.

Технические характеристики: