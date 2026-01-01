Falcon Eyes LE-900 LED осветитель студийный
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2239

Осветитель студийный светодиодный Falcon Eyes LE-900 LED.

900 светодиодов, цветовая температура 5600К, регулировка мощности, DMX-управление, возможность питания от аккумуляторов серии NP-F, пульт ДУ, шторки, большой дисплей.

Описание

В данном осветителе реализованы все необходимые функции профессиональных студийных LED-панелей. Ультра-яркие светодиоды нового поколения с высоким индексом цветопередачи более 90. Данный показатель гарантирует реалистичную передачу всех цветов и оттенков.

Цветовая температура аналогична дневному свету и составляет 5600 Кельвинов. Для регулировки температуры в комплекте корректирующий фильтр. Также, в комплекте диффузный фильтр для получения мягкого света.

Яркость в приборе регулируется плавно, с помощью диммера.

Металлический корпус с конвекционным охлаждением. Мощность потребления энергии всего 60 Вт. Даже при длительной работе, корпус осветителя не нагревается.

В приборе применена технология Flicker-free (без мерцания). Применение данной технологии допускает съемку видеороликов со скорость 60 кадров в секунду. Отсутствие мерцания в видеозаписи гарантировано при любой степени яркости осветителя.

Также, в осветителе присутствует DMX-управление светом. Передача сигнала на расстоянии до 100 метров. Программирование схемы освещения на съемочной площадке. Эта функция актуальна, когда нет возможности использовать кабель.

Пульт дистанционного управления работает на расстоянии до 50 метров и облегчает работу съемочной группе. Предусмотрены следующие функции: включение, выключение, регулировка яркости.

Металлические шторки состоят из четырех лепестков и точно направляют свет на объект съемки.

В осветителе предусмотрена установка аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В, которые приобретаются дополнительно. Для питания от сети 220 В предусмотрен сетевой адаптер, который входит в комплект поставки.

Прочный установочный металлических кронштейн позволяет повернуть прибор на 360 градусов и надежно зафиксировать его в нужном положении.

Технические характеристики:

  • количество светодиодов, шт - 900
  • максимальная мощность, Вт - 60
  • освещенность, 1м/лк - 5040
  • световой поток, лм - 6500
  • CRI> - 90
  • диапазон регулировки мощности, % - 0-100
  • цветовая температура, К - 5600
  • материал каркаса - алюминиевый сплав
  • размеры, мм - 283х283х34
  • вес, кг - 1,8

Комплектация

  • Студийный осветитель.
  • Шторки.
  • Пульт ДУ.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Фильтр рассеивающий белый.
  • Фильтр корректирующий теплый.

Стойка студийная Phottix (88194) PX200 высота - 200 см.


Стальная трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 5 кг. Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота - 200 см.

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW.

Светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, мощностью 120 Вт. Цветовая температура 5600 К (±100 К), CRI > 95, световой поток 9000 лм, плавное регулирование мощности 10-100 процентов. Байонет - Bowens, есть крепление для фотозонта, устанавливается на шпигот 5/8". В комплекте пульт ДУ.

Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.

Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Потолочная система Fotokvant TRS-33x4 - размером 3х3 м с четырьмя пантографами.

Система монтажа осветительных приборов включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы и пантографы. Предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

Светодиодная панель Phottix (81418) M100R RGB LED Light.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 6,5 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8000 K. Показатель CRI - 96+ (TLCI 98+). Емкость батареи - 1500 мАч. В комплекте кабель USB, адаптер холодного башмака (1/4"), мини-держатель, зажим для смартфона.

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами.

Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

