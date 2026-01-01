Aputure LS-C300D II V-Mount осветитель 5500K

Прожектор постоянного видеосвета, который производит мощный световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Яркость без модификаторов - 11000 lux на расстоянии до 1 метра. Установив рефлектор, яркость увеличивается до 45 000 люкс на таком же расстоянии. Освещение обладает отличными показателями плотности и однородности и характеризуется высокими параметрами точности цветопередачи - CRI/TLCI 96.

Светильник позволяет плавно переходить от максимального уровня яркости до полной темноты. При этом шаблон диммирования можно задать, используя запрограммированные в прошивке 4 различные схемы: линейная, логарифмическая, экспоненциальная и S-кривая. Осветитель также имеет студийный режим, который позволяет включать и контролировать свет сразу после получения питания, что делает его идеальным для профессиональных систем с DMX.

Возможности прибора расширяют восемь встроенных световых эффектов (FX): «Папарацци», «Фейерверк», «Молния», «Неисправная лампочка», «ТВ», «Пульсирующий свет», «Стробоскоп» и «Взрыв». Для активации любого из этих световых шаблонов просто нажмите кнопку FX на блоке управления (контроллере).

Лира обеспечивает вращение LS 300d II на 360 градусов в вертикальной плоскости. А в сочетании с механизмом фиксации от Aputure LS 120d Mark II можно установить видеосвет в любом положении с любым модификатором.

