Aputure LS 300X V-mount осветитель
Aputure
Артикул: DAN-6898

Осветитель Aputure LS 300X V-mount.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 350 Вт. Имеет дисплей, плавную регулировку яркости от 0-100 процентов, приемник дистанционного управления 2,4 ГГц. Удаленное управление 3 канала, 4 группы. Цветовая температура от 2700K до 6500K.




Описание

Прожектор постоянного видеосвета, который производит мощный световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Яркость без модификаторов - 11000 lux на расстоянии до 1 метра. Установив рефлектор, яркость увеличивается до 45 000 люкс на таком же расстоянии. Освещение обладает отличными показателями плотности и однородности и характеризуется высокими параметрами точности цветопередачи - CRI/TLCI 96.

Светильник позволяет плавно переходить от максимального уровня яркости до полной темноты. При этом шаблон диммирования можно задать, используя запрограммированные в прошивке 4 различные схемы: линейная, логарифмическая, экспоненциальная и S-кривая. Осветитель также имеет студийный режим, который позволяет включать и контролировать свет сразу после получения питания, что делает его идеальным для профессиональных систем с DMX.
Возможности прибора расширяют восемь встроенных световых эффектов (FX): «Папарацци», «Фейерверк», «Молния», «Неисправная лампочка», «ТВ», «Пульсирующий свет», «Стробоскоп» и «Взрыв». Для активации любого из этих световых шаблонов просто нажмите кнопку FX на блоке управления (контроллере).

Лира обеспечивает вращение LS 300d II на 360 градусов в вертикальной плоскости. А в сочетании с механизмом фиксации от Aputure LS 120d Mark II можно установить видеосвет в любом положении с любым модификатором.

Характеристики:  

  • цветовая температура - 2700-6500 K
  • диммирование - от 0 до 100 проц.
  • индекс CRI -  ≥96
  • угол освещения - 55 град.
  • дистанционное управление - через пульт ДУ (2,4ГГц) с расстояния до 100 метров или через приложение по Bluetooth
  • уровень освещенности:
    • при 3200 K (без рефлектора/с рефлектором):
      • 1 м - 5100/16200 люкс
      • 3 м - 580/1300 люкс
      • 5 м - 220/450 люкс
    • при 4300 K (без рефлектора/с рефлектором):
      • 1 м - 7500/24300 люкс
      • 3 м - 800/2100 люкс
      • 5 м - 350/700 люкс
    • при 5500 K (без рефлектора/с рефлектором):
      • 1 м - 6300/20,500 люкс
      • 3 м - 700/1700 люкс
      • 5 м - 250/550 люкс
  • охлаждение - активное
  • мощность - 350 Вт
  • питание - от аккумуляторов с креплением V-mount или через адаптер переменного тока

