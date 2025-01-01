images
Aputure Amaran 150c осветитель серый
Aputure Amaran 150c осветитель серый
Aputure Amaran 150c осветитель серый
Aputure Amaran 150c осветитель серый

Aputure Amaran 150c осветитель серый

Aputure
Артикул: OLE-2134

Светодиодный полноцветный осветитель мощностью 150 Вт с выносным блоком питания. Цветовая температура 2500 – 7500 K, CRI/TLCI 95+. Полноцветная настройка RGBWW. Беспроводная технология управления Sidus Mesh. Байонет Bowens. Возможна работы от аккумуляторов ( два аккумулятора Gold или V-Mount, а также станция питания с 2 отсеками на 48V приобретаются отдельно). Цвет корпуса серый

Описание

Для охлаждения светодиодов используются новые радиаторы и тихая система охлаждения.

Характеристики:

  • Температура света: 2500 – 7500 K
  • Индекс цветопередачи: CRI/TLCI 95+
  • Максимальная выходная мощность: 150 Вт
  • Яркость: 19389 люкс на 1 м при 5600 К
  • Крепление 5/8"
  • Угол луча без отражателя: 89,6°
  • Питание: 48V постоянного тока 7,5 А
  • Способы управления: на корпусе, приложение Sidus Link
  • Обновление прошивки: Sidus Link
  • Рабочий диапазон беспроводной связи Bluetooth: 100 м
  • Тип экрана: ЖК
  • Метод охлаждения: активное охлаждение
  • Размеры: головка лампы без монтажного кронштейна – 25 x 15,5 x 14,2 см, с монтажным кронштейном – 25 x 19,4 x 25,1 см
  • Длина кабеля питания: 3 м
  • Вес 2,66 кг

Комплектация

  • осветитель
  • защитная крышка
  • отражатель
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • кейс

