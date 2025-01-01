images
Grifon FT-DE300 лампа импульсная для моноблока DE-300

Grifon
Лампа импульсная Grifon FT-DE300 для моноблока DE-300.

Импульсная лампа для студийной вспышки Grifon DE-300 мощностью 300 Дж. Цветовая температура - 5600 ±200 К.

Описание

