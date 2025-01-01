Grifon FT-DE300 лампа импульсная для моноблока DE-300

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Grifon FT-DE300 для моноблока DE-300.
Импульсная лампа для студийной вспышки Grifon DE-300 мощностью 300 Дж. Цветовая температура - 5600 ±200 К.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.
Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon.
Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25, размер - 1,35x6 м, цвет - зеленый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Wansen
Работай с цветом без бликов