Falcon Eyes MDK-250BG-3 комплект

Falcon Eyes
Артикул: VBR-193

Falcon Eyes MDK-250BG-3 – бюджетный комплект студийного оборудования. Предназначен для портретной или предметной фотосъемки и подходит для использования в домашних и профессиональных фотостудиях, а также удобен для фотосъемки на выезде.

Описание

Комплектация

  • вспышка ведомая MD-50SM – 2 шт.
  • патрон для ламп LH-27SU – 2 шт.
  • зонт-отражатель URN-32TGS – 2 шт.
  • стойка для освещения LS-2000/B – 2 шт.
  • сумка G-006 – 1 шт.

 

Полезные ссылки

С этим товаром покупают

Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Арт. FTR-951
Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.

Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

1 040 ₽
Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Арт. FTR-850
Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.

1 410 ₽
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
Видео

Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

