Hensel Integra Mini 600 (8380P4201) комплект студийных осветителей 2 шт.

Hensel Integra Mini 600 (8380P4201) комплект студийных осветителей 2 шт.

Hensel
Артикул: NVF-2089

Hensel Integra Mini 600 Individual kit (8380P4201) – комплект на базе 2 моноблоков Hensel Integra Mini 600, мощностью 600 Дж каждый. Для удобства хранения и транспортировки осветители упакованы в удобную сумку на колесиках.

Описание

Моноблок оснащен большим семисегментным индикатором рабочего состояния. Цифровые вращающиеся выключатели с выемкой и без ограничителя.Активное охлаждение осуществляется, благодаря чрезвычайно тихому вентилятору.

Характеристики: 
  • металлический корпус со встроенным наклонным держателем и зажимом для зонта;
  • время перезарядки вспышки – от 0,2–1,7 с
  • короткое время импульса – до 1/1100 с
  • регулировка выходной мощности – 1/1–1/32, шаг 0,1 ступень
  • диапазон выходной мощности – 6 шагов диафрагмы
  • возможность использования в электрических сетях с различным напряжением (110–240 V)
  • яркая  пилотная лампа 300 W (пропорционально)/6,35 G
  • синхронизация – световая ловушка, в т.ч. ИК-диапозон, синхровход 6,35 мм
  • кнопка теста для ручного тестирования срабатывания вспышки
  • термоконтроль работы электроники
  • размеры (ДхШхВ), см – 29,9x12,3x20,4
  • вес, кг – 2,3


Комплектация

  • Integra Mini 600 – 2 шт.
  • Пилотные и импульсные лампы.
  • Пайрексы - 2шт.
  • Жесткий кофр на колесах.
  • Синхрокабель - 2шт.

