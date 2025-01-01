Hensel Integra Mini 600 (8380P4201) комплект студийных осветителей 2 шт.

Avenger D600 BOOM ARM W/SLIDING ATTACHMENT – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel Integra Mini 600 Individual kit (8380P4201) – комплект на базе 2 моноблоков Hensel Integra Mini 600, мощностью 600 Дж каждый. Для удобства хранения и транспортировки осветители упакованы в удобную сумку на колесиках.
Моноблок оснащен большим семисегментным индикатором рабочего состояния. Цифровые вращающиеся выключатели с выемкой и без ограничителя.Активное охлаждение осуществляется, благодаря чрезвычайно тихому вентилятору.Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Avenger D600 BOOM ARM W/SLIDING ATTACHMENT – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).
Osram (64516) 230V/GX6/35/300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Fotokvant SB-150HE - октобокс диаметром 150 см с адаптером Hensel.
Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.