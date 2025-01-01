Hensel Integra Mini 600 (8380P4201) комплект студийных осветителей 2 шт.

Артикул: NVF-2089

Hensel Integra Mini 600 Individual kit (8380P4201) – комплект на базе 2 моноблоков Hensel Integra Mini 600, мощностью 600 Дж каждый. Для удобства хранения и транспортировки осветители упакованы в удобную сумку на колесиках.