Grifon DS-300 SU Kit комплект импульсного света

Описание

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать ее наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки вспышки можно выставить мощность и при необходимости повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики DS-300 II:

мощность - 300 Дж

ведущее число (m ISO 100) - 58

цветовая температура - 5600±200 K

управление выходной мощностью - 30 шагов 5.0-8.0 (1/32-1/1)

пилотный свет - 150 Вт

время перезарядки - 0.3-1.5 с

способы запуска - синхрокабель, кнопка Test, ведомый запуск, порт беспроводного управления

продолжительность вспышки - 1/2000-1/800 с

предохранитель - 5 A

размер - 12,5х25х30 см

вес - 1,6 кг

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включен софтбокс прямоугольный 60х90 см SB-6090 с байонетом Bowens. Он устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения.

Технические характеристики стоек: