images
Grifon DS-300 SU Kit комплект импульсного света

Grifon DS-300 SU Kit комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-2677

Grifon DS-300 SU Kit – комплект студийного импульсного освещения на базе двух студийных вспышек DS-300 II общей мощностью 600 Дж.

Вспышки имеют глубину регулировки до 1/16 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света зонт серебряный с диаметром купола 84 см и софтбокс 60х90 см. Обратите внимание, что защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации необходимо приобрести отдельно! Комплект подходит в качестве базового и для фотографов, занимающихся предметной фотосъемкой.

Описание

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать ее наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки вспышки можно выставить мощность и при необходимости повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики DS-300 II:

  • мощность - 300 Дж
  • ведущее число (m ISO 100) - 58
  • цветовая температура - 5600±200 K
  • управление выходной мощностью - 30 шагов 5.0-8.0 (1/32-1/1)
  • пилотный свет - 150 Вт
  • время перезарядки - 0.3-1.5 с
  • способы запуска - синхрокабель, кнопка Test, ведомый запуск, порт беспроводного управления
  • продолжительность вспышки - 1/2000-1/800 с
  • предохранитель - 5 A
  • размер - 12,5х25х30 см
  • вес - 1,6 кг

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включен софтбокс прямоугольный 60х90 см SB-6090 с байонетом Bowens. Он устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения. 

Технические характеристики стоек:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

 

Комплектация

Обратите внимание, что защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации необходимо приобрести отдельно!

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Shesha BW-1620 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х2
Арт. NVF-8178
Shesha BW-1620 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х2
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х2. Вес - 2,8 кг.

6 370 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Арт. DAN-1054
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

210 ₽
В корзину

Видео

Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Вилли Рони
Вилли Рони
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Штативы для фото- видеокамер
Потолочные системы для студии
Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Категория
Спецэффекты
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера