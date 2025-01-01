Grifon DS-300 SU Kit комплект импульсного света

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать ее наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки вспышки можно выставить мощность и при необходимости повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.
Характеристики DS-300 II:
- мощность - 300 Дж
- ведущее число (m ISO 100) - 58
- цветовая температура - 5600±200 K
- управление выходной мощностью - 30 шагов 5.0-8.0 (1/32-1/1)
- пилотный свет - 150 Вт
- время перезарядки - 0.3-1.5 с
- способы запуска - синхрокабель, кнопка Test, ведомый запуск, порт беспроводного управления
- продолжительность вспышки - 1/2000-1/800 с
- предохранитель - 5 A
- размер - 12,5х25х30 см
- вес - 1,6 кг
Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включен софтбокс прямоугольный 60х90 см SB-6090 с байонетом Bowens. Он устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения.
Технические характеристики стоек:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг