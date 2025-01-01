Falcon Eyes Sprinter 2300-SBU Kit комплект импульсного света

Manfrotto MK290DUA3-3W Dual – комплект, который состоит из штатива и головки.
Трехсекционный алюминиевый штатив имеет возможность поворота центральной колонны на 90 градусов и в горизонтальное положение. Ножки с усиленными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова со стандартной съемной площадкой 200PL снабжена пузырьковым уровнем. Оснащена ручками, которые могут находиться в двух положениях: задвинуты (для того, чтобы помещалась в чехол без разборки) и выдвинуты для съемки. Максимальная нагрузка 4 кг.