Falcon Eyes Sprinter 2300-SBU Kit комплект импульсного света

Описание

Комплект мобильной студии Falcon Eyes Sprinter Kit 2300-SBU для портретной, предметной, художественной и других видов съемок. Набор включает в себя два импульсных моноблока каждый мощностью 300 Дж, две стойки L-3050 A/B, два стрипбокса SBQ-30160 BW, фотозонт URK-48 TWB (просветный/белый отражающий) диаметром 90 см, рефлектор R-175, две сумки.

Используя зонт и рефлекторы из комплекта, можно организовать художественную съемку моделей для каталогов и реализовать широкие возможности для творчества в предметной и портретной съемке.

Вес комплекта в упаковке - 16,1 кг.