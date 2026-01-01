Rekam HL-1600W Kit комплект галогенных осветителей
Rekam
Артикул: DAN-1927

Комплект галогенных осветителей Rekam HL-1600W Kit.

Комплект из двух галогенных осветителей по 800 ватт каждый, с металлическими шторками и стойками. Все упаковано в удобную сумку для хранения и переноски.

Описание

Комплект с постоянным светом особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок. Работа с подобными осветителями хорошо подходит как для портретной, так и для предметной съемки. Также постоянный свет востребован и для видеосъемки.

Комплект состоит из двух регулируемых по мощности галогенных осветителей по 800 Вт и цветовой температурой 3200К, двух легких студийных стоек, двух металлических четырехлепистковых лепестковых шторок и тканевой сумки.

Отличительной особенностью входящих в комплект осветителей является конструкция лампового узла, позволяющая изменять угол светового потока с помощью перемещения лампы внутри рефлектора. Такое перемещение осуществляется вращением специальной ручки, расположенной на задней панели осветителя.

Характеристики:

  • мощность осветителя - 800 Вт
  • тип источника света - постоянный
  • размер упаковки - 81×32×26 см
  • тип крепления (байонет) - оригинальный
  • наличие регулировки мощности - да
  • вес в упаковке - 7,98 кг
  • вес - 7 кг
  • цвет - красный

