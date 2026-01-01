Rekam HL-1600W Kit комплект галогенных осветителей

Штатив QZSD Q108 с видеоголовой выполенен из аллюминия.
Рабочая высота - до 129 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Рекомендуется для профессиональной и любительской видео- и фотосъемки.
Комплект галогенных осветителей Rekam HL-1600W Kit.
Комплект из двух галогенных осветителей по 800 ватт каждый, с металлическими шторками и стойками. Все упаковано в удобную сумку для хранения и переноски.
Комплект с постоянным светом особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок. Работа с подобными осветителями хорошо подходит как для портретной, так и для предметной съемки. Также постоянный свет востребован и для видеосъемки.
Комплект состоит из двух регулируемых по мощности галогенных осветителей по 800 Вт и цветовой температурой 3200К, двух легких студийных стоек, двух металлических четырехлепистковых лепестковых шторок и тканевой сумки.
Отличительной особенностью входящих в комплект осветителей является конструкция лампового узла, позволяющая изменять угол светового потока с помощью перемещения лампы внутри рефлектора. Такое перемещение осуществляется вращением специальной ручки, расположенной на задней панели осветителя.
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 32GB 533х (SDSDUNC-032G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов.
Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Savage (8-1253) WIDETONE PRIMARY RED RGB 202-36-45 - фон бумажный, размер 1,35x11 м, цвет - красный.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Osram (64571) 800W 240-250V - лампа галогенная двухцокольная.
Применяется в профессиональной кино- и телевизионной работе. Цветовая температура 3200 K. Мощность - 800W. Длина - 8 см, диаметр 1,5 см. Посадочное гнездо - R7S.
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 16GB 533х (SDSDUNC-016G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
