Grifon RIF-9-2 комплект постоянного света на основе флюоресцентных ламп

Grifon RIF-9-2 комплект постоянного света на основе флюоресцентных ламп

Grifon
Артикул: NVF-3149

Grifon  RIF-9-2комплект постоянного света на базе энергосберегающих ламп LT-S36W. Предназначен не только для проведения портретных и предметных фотосессий, но также для съемки небольших видеороликов. Комплект может быть использован в качестве профессионального оборудования и в небольших домашних студиях. Цветовая температура, К – 5500. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты, что выгодно отличает комплект от галогенных источников освещения.

Описание

Технические характеристики стоек:

  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5
 

В комплект входит крепление для патронных вспышек, предназначенное для установки на стойку или зажим-прищепку со студийным адаптером. Имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

Комплект упакован в сумку с ручками. Размер – 18х22х105 см.

Комплектация

  • Студийная стойка ARS-2500 – 2 шт.
  • Крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта – 2 шт.
  • Зонт просветный белый Т-101 – 2 шт.
  • Энергосберегающая лампа LT-S36W – 4 шт.
  • Сумка для транспортировки – 1 шт.

