Grifon RIF-9-2 комплект постоянного света на основе флюоресцентных ламп

Артикул: NVF-3149

Grifon RIF-9-2 – комплект постоянного света на базе энергосберегающих ламп LT-S36W. Предназначен не только для проведения портретных и предметных фотосессий, но также для съемки небольших видеороликов. Комплект может быть использован в качестве профессионального оборудования и в небольших домашних студиях. Цветовая температура, К – 5500. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты, что выгодно отличает комплект от галогенных источников освещения.