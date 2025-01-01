Grifon RIF-9-2 комплект постоянного света на основе флюоресцентных ламп

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Grifon RIF-9-2 – комплект постоянного света на базе энергосберегающих ламп LT-S36W. Предназначен не только для проведения портретных и предметных фотосессий, но также для съемки небольших видеороликов. Комплект может быть использован в качестве профессионального оборудования и в небольших домашних студиях. Цветовая температура, К – 5500. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты, что выгодно отличает комплект от галогенных источников освещения.
Технические характеристики стоек:
В комплект входит крепление для патронных вспышек, предназначенное для установки на стойку или зажим-прищепку со студийным адаптером. Имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Комплект упакован в сумку с ручками. Размер – 18х22х105 см.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м.
Цвет зеленый. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Часто используется, как фон хромакей для съемки видеоблогов. Размер фона предназначен для съемки в полный рост. Вес - 1,2 кг.
