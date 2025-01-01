images
Grifon СВ-04 фотосумка на колесиках пластик 78х24х24см

Grifon СВ-04 фотосумка на колесиках пластик 78х24х24см

Grifon
Артикул: OLE-1300

Grifon СВ-04 – мобильная фотосумка для хранения и транспортировки студийного оборудования. Изготовлена из прочного пластика. Внутри оборудована специальными амортизационными панелями. Сбоку есть карман на молнии для различных аксессуаров. Для удобства перевозки оснащена двумя колесиками. Размер, см – 78х24х24.

Описание

Grifon СВ-04 фотосумка на колесиках пластик 78х24х24см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель
Арт. VBR-065
Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
Данный комплект предназначен для использования с Canon 5D Mark II и состоит из двух видов видоискателей:
  • Оснащен увеличивающей линзой для лучшего рассмотрения деталей на мониторе камеры
  • Оснащен зеркалами для съемки под углом
3 690 ₽
В корзину
Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива
Арт. NVF-8151
Fujimi FLBH-S шаровая голова для штатива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.

390 ₽
В корзину

Видео

Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера