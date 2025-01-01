Grifon СВ-04 фотосумка на колесиках пластик 78х24х24см

- Оснащен увеличивающей линзой для лучшего рассмотрения деталей на мониторе камеры
- Оснащен зеркалами для съемки под углом
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Grifon СВ-04 – мобильная фотосумка для хранения и транспортировки студийного оборудования. Изготовлена из прочного пластика. Внутри оборудована специальными амортизационными панелями. Сбоку есть карман на молнии для различных аксессуаров. Для удобства перевозки оснащена двумя колесиками. Размер, см – 78х24х24.
Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.
Wansen
Работай с цветом без бликов