Grifon CB-06 сумка для студийного осветительного оборудования

Артикул: NVF-2373

Grifon CB 06 – удобная и практичная сумка с ручками для хранения и переноски осветительного оборудования и стоек. Изготовлена из пластика. Имеет для удобства перемещения 2 колесика. Оснащена внутренними амортизационными панелями. Сбоку карман на молнии.

Размеры 94х34х25 см.