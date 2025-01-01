Grifon CB-06 сумка для студийного осветительного оборудования

- Оснащен увеличивающей линзой для лучшего рассмотрения деталей на мониторе камеры
- Оснащен зеркалами для съемки под углом
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CB 06 – удобная и практичная сумка с ручками для хранения и переноски осветительного оборудования и стоек. Изготовлена из пластика. Имеет для удобства перемещения 2 колесика. Оснащена внутренними амортизационными панелями. Сбоку карман на молнии.
Размеры 94х34х25 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.
Длина тубуса 20 см.
Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Wansen
Работай с цветом без бликов