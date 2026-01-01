OffRoad ORT 82.21L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 584х422х329 мм

OffRoad
Артикул: OLE-1041

OffRoad ORT 82,21L – большой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 82,21 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 670х508х355
  • внутренние размеры, мм – 584х422х329
  • объем, л – 82,21
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 10,92

Fotokvant CLE-01BLUE резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.

DGCASE 60-03 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 710х460х285 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

DGCASE 60-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х230 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

