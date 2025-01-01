OffRoad ORT 28.5L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 521х278х190,8 мм

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка, а для перевозки – выдвижная.

Технические характеристики: