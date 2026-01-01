OffRoad ORT 28.5L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 448х345х186 мм

OffRoad ORT-G85 – кейс противоударный для оружия G85.
Кейс обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении. Изготовлен из высококачественного пластика АВС. Размер – 88х33х14 см. Вес - 3.75 кг.
OffRoad ORT 28,5L – большой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 28,5 л.
Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами.
Технические характеристики:
DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Пластиковый кейс OffRoad ORT-28.6L размер - 446х345х186 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 446х345х186 мм. Объем - 28,57 л.
