OffRoad ORT 28.5L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 448х345х186 мм

Артикул: OLE-1038

OffRoad ORT 28,5L – большой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 28,5 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами. 

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 479х415х217
  • внутренние размеры, мм – 448х345х186
  • объем, л – 28,5
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 5,18

С этим товаром покупают

-15 %
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Арт. NVF-8884
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

OffRoad ORT-G85 – кейс противоударный для оружия G85.

Кейс обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении. Изготовлен из высококачественного пластика АВС. Размер – 88х33х14 см. Вес - 3.75 кг.

-15 %4 490 ₽
3 810 ₽
В корзину
-5 %
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
Арт. DAN-1354
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 18 ч

DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

-5 %12 300 ₽
11 680 ₽
В корзину
-15 %
OffRoad ORT-28.6L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 446*345*186 мм
OffRoad ORT-28.6L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 446*345*186 мм
OffRoad ORT-28.6L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 446*345*186 мм
Арт. DAN-3538
OffRoad ORT-28.6L пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 446*345*186 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Пластиковый кейс OffRoad ORT-28.6L размер - 446х345х186 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 446х345х186 мм. Объем - 28,57 л.

-15 %19 100 ₽
16 230 ₽
В корзину

